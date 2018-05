(06 Photos) Les premières images de Mamoudou Gassama chez les sapeurs-pompiers de Paris

Mamoudou Gassama s’est rendu ce mardi à la caserne de Champerret dans le 17ème arrondissement pour rencontrer la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris.

Mamoudou Gassama, jeune homme de 22 ans qui a sauvé la vie d’un enfant de 4 ans à Paris samedi, s’est rendu ce mardi au sein de la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris.

Le chef de l’Etat avait annoncé lundi que le jeune Malien arrivé en France en septembre 2017 allait “être naturalisé français” et intégrer le service civique des sapeurs-pompiers. Ce mardi après avoir reçu à la préfecture de Bobigny un récépissé régularisant sa situation, il a signé un contrat de 10 mois pour effectuer un service civique au sein de la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris, a indiqué le préfet de Seine-Saint-Denis Pierre-André Durand.

Un moment partagé dans un tweet et immortalisé par les pompiers de Paris qui l’ont accueilli et vont désormais le former au métier.

BFM Tv