06 Photos: Louise de la série “Pod et Marichou” en tenue traditionnelle

Pod et Marichou est une série qui retrace l’histoire entre deux jeunes Sénégalais qui tombent amoureux suite à un coup de foudre. Cependant leur union ne sera pas facile à cause de leurs passés respectifs. Pod ayant vécu 6 ans avec une fille qui l’aimait et qui a tout fait pour lui et de l’autre coté Marichou qui est mannequin international. Mais le sentiment qui les unis est tellement fort qu’ils décident de se sacrifier pour vivre leur amour. Un amour qui les réunira par les liens sacrés du mariage. Ils vivront heureux et semblent inséparables jusqu’au jour où l’ex de Pod décide de revenir.