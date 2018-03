GALSEN221 – C’est tout de même fou comme une simple coiffure peut métamorphoser une personne. Et, ce n’est pas Louise de la série « Pod et Marichou » qui nous dira le contraire. En arborant une nouvelle coupe de cheveux rose, l’actrice est quasiment méconnaissable et révèle une toute autre facette de sa beauté.

