GALSEN221 – Miss, de la série « Wiri Wiri », est sans aucun doute l’un des coups de cœur des Sénégalais en cette année 2018 qui s’achèvera très prochainement. Et pour cause, rien ne prédisait un tel succès après des débuts timides sur le petit écran avec l’arrivée de la deuxième saison du téléfilm. Mais, très rapidement, la Miss a pris ses aises et a commencé à se révéler sous un tout autre visage. Aujourd’hui, avec son rang de belle promesse, la jeune actrice reste active sur les réseaux sociaux qui lui permettent d’être proche de ses fans.