GALSEN221 – Entre Pama Dieng et Sabel Dieng, c’est plus qu’une histoire de musique et même de sang. Frère et sœur, ils entretiennent une véritable complicité. Une cohésion. A preuve, ils n’hésitent pas à s’afficher ensemble, heureux, à la moindre occasion.

