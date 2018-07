GALSEN221 – Queen Biz n’en a que faire des attaques de ses détracteurs qui ne l’ont pas loupé après l’élimination de l’équipe nationale du Sénégal à la coupe du monde et la publication d’une vidéo dans laquelle on la voit verser des larmes. La mine radieuse et le sourire aux lèvres, l’artiste à la taille de guêpe croque la vie à pleine dent et elle ne s’en cache pas.

Galsen221.com