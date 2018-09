06 Photos : Sonia change de coiffure et adopte de nouvelles tresses

GALSEN221 – Sonia, c’est l’une des plus belles révélations de ces douze derniers mois sur le petit écran sénégalais. Très rapidement dans le bain, elle a su s’imposer et faire son trou au fil des mois grâce à la série « Nafi » dans laquelle elle joue. De nouveau sur le pont après avoir intégré le casting de « Pod et Marichou » dont la troisième saison vient de débuter, l’actrice n’attire pas uniquement grâce à ses qualités devant la caméra. Sa beauté l’a également aidé à faire la différence. Conscience de cela, elle ne néglige pas son image. Dans ce sens, elle a décidé de changer de coiffure en optant pour des tresses cette fois.