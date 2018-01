Née à Pikine, la comédienne qui fait ses beaux jours avec la troupe soleil levant n’est plus à présenter aux Sénégalais. Son talent est révélé et confirmé par la série « wiri wiri » qui est l’une des plus suivies des Sénégalais. Soninké.Tv a creusé jusqu’aux origines de l’artiste. De son village ancestrale Makhana Toubaboun kaani en passant par la province du Gadiaga entre la région de Kayes au Mali et Bakel au Sénégal jusqu’à Pikine en banlieue Dakaroise.