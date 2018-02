06 photos: Terra Nostra, l’acteur Tizio le petit noir a bien grandi

Tu te souviens de lui? André Luiz Miranda, qui a eu du succès en 1999 en tant que Tizio dans « Terra Nostra », reviendra dans les romans.

L’acteur est dans la liste du prochain roman biblique du Record, « The Rich and Lázaro » (titre provisoire). Il fera le domestique Ebede-Meleque dans l’intrigue de Paula Richard avec la direction d’Edgard Miranda.

« Le temps passe, mais le visage est le même », plaisante l’acteur, qui rappelle ses débuts à la télévision en tant que Tiziu. Soucieux de son retour aux feuilletons, il étudie le personnage il y a un peu plus d’un mois, quand il reçoit l’invitation de Record, lit la Bible et commence un atelier avec des historiens et des comploteurs.

Pour son nouveau travail à la télévision, André Luiz utilisera des dreadlocks et laissera pousser sa barbe et ses cheveux. «Mes cheveux ont déjà été noirs, rasés à l’épaule, mais la peur n’a jamais existé, ça va être une nouvelle expérience.»

La référence du personnage est Morgan Freeman dans le film «Ben-Hur», avec la terreur géante, Je ne sais pas si j’arrive, mais ils veulent que tout soit réel, naturel, je ne veux pas d’une fausse barbe », compare-t-il.

