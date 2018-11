Un acteur ou comédien – au féminin, actrice ou comédienne – est un artiste professionnel (sinon l’adjectif « amateur » y est adjoint) qui prête son physique ou simplement sa voix à un personnage dans une pièce de théâtre, dans un film, à la télévision, à la radio.

Les différentes conventions collectives du spectacle vivant et de l’audiovisuel attribuent des noms différents au même emploi : l’interprétation d’un rôle.

Si l’appellation d’artiste interprète (ou artiste-interprète) réunit les artistes dramatiques, chorégraphiques, lyriques, de variétés (music-hall), de cirque ainsi que les musiciens (non solistes) dans la Convention collective nationale des artistes engagés pour les émissions de télévision, Radio France a conservé sur les fiches de paie la dénomination Artiste dramatique pour l’interprétation des fictions et feuilletons radiophoniques.