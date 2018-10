Le Sénégal n’a plus rien à envier à la Cote d’ivoire. En effet, Si Eudoxie fait des ravages à Abidjan et dernièrement à Dakar, une autre fille fait des ravages chez nous. Il s’agit de la charmante Elisa. Une vidéo girl aux allures de bombe. Elle a joué dans plusieurs clips comme celui de Pape Diouf ( Sadio) et « dinama gaagn » de Ombre Zion.

Concernant sa personne, elle fait savoir : « Je mesure 1,78 et j’ai 27 ans. Je suis célibataire, je suis commerçante et déléguée médicale. Je vis avec mon père et j’ai un frère et une sœur. Ma mère est décédée. Je suis bien dans ma peau et je m’assume pleinement au moins, je suis différente des autres. Je suis une femme pudique et le fait d’avoir des incursions dans le show business ne m’autorise pas à faire certaines choses. Je ne vends pas mon corps et je ne mélange pas travail et vie affective puisque je suis musulmane et pratiquante ».