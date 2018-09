GALSEN221 – Petit à petit, Esther Ndiaye procède à ce qui semble être un retour au-devant de la scène. Un temps loin des objectifs des photographes et des caméras, l’ancienne animatrice de la Télé Futurs Médias (TFM) est de retour aux affaires et si une chose est sûre c’est qu’elle n’a rien perdu de sa beauté et de sa superbe.