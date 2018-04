GALSEN221 – Esther Ndiaye fait petit à petit son retour au-devant de la scène après une disparition aussi brusque que soudaine. Un temps présente sur nos petits écrans, on voit quelques-uns de ses nouveaux clichés investir la toile, pour le grand bonheur de ses fans qui devenaient de plus en plus nombreux. En tenues traditionnelles, nous pouvons constater que la belle nymphe n’a rien perdu de sa beauté et de son charme.

