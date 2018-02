GALSEN221 – Eva et Pi entretiennent une relation amoureuse depuis de longues années. Bien avant donc que l’actrice ne crève l’écran à travers la série « Pod et Marichou ». Forcément, elle entretient d’excellents rapports avec le jumeau de son chéri. A preuve, elle est souvent vue en compagnie des deux animateurs et se prêtent même au jeu de la ressemblance des habits auquel se livrent « Pi&Ji ».

