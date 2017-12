Série Sénégalaise – Boubacar Diallo, jeune homme, riche, et determiné rencontre l’amour de sa vie Katy. Les deux jeunes forment un couple parfait et se marient peu après. Voila que surgit une jeune dame aux allures d’une tigresse. Belle, possessive, déterminée et pleine de secrets, elle enchante Boubacar et sème le trouble dans son marriage…