07 Photos – l’international Fallou Diagne et son épouse Mamy: 13 années d’amour

“Ça fait 13ans …..On avait aucun bien mais on vivait avec une richesse infini#l’amour # et nos poches était remplie de bonheur on se donner du temps de l’affection et de la tendresse cette Photo me rappel ma vie ma jeunesse mon existence et les plus beaux moments de ma vie.

Aujourd’hui on a grandi on vit toujours notre amour . Et on est autant riche car Dieu nous a fait dont de 2 créatures extraordinaires qui prennent tte notre temps qui remplie toute notre vie de bonheur et d’amour, qui procure de la joie dans nos vie et qui nous lie aujourd’hui plus que jamais … que Dieu nous protège de tt le mal du monde et nous explose au bonheur à la joie , nous donnes longue vie”.