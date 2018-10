Une délégation du Groupe e-media INVEST conduite par son Directeur général Mamoudou Ibra Kane s’est rendue jeudi à Touba pour une visite de courtoisie au Khalife Général des Mourides à la veille de la célébration de la 124ème édition du Magal. Une atmosphère recueillie prévalait dans la vaste demeure du Guide religieux où trônent des reliques d’un passé glorieux savamment entretenu aujourd’hui. Des visages connus et moins connus se croisaient à l’intérieur de la grande cour littéralement prise d’assaut par les nombreux adeptes alors qu’un léger vent d’harmattan balayait en surface.

Face à Serigne Mountakha Mbacké, au sourire sans âge, notre Directeur Général a exprimé l’attachement moral du Groupe aux valeurs qu’incarne le Mouridisme à travers les préceptes du Fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké dont le départ en exil mobilise assurément tout le pays tout le temps.

Il a, à cette occasion, renouvelé au marabout la proximité du Groupe et l’attention soutenue qu’il accorde aux manifestations publiques et aux actes solennels de la puissante confrérie basée dans ce Baol des profondeurs. Dans une brève présentation, il a expliqué au guide le sens de la visite non sans relever la finalité économique et sociale du Groupe e-media INVEST dont le projet éditorial a beaucoup intéressé le Khalife Général qui a prié pour la délégation.

Auprès du porte-parole, le sémillant Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké, le propos de Mamoudou Ibra Kane avait une tonalité rassurante et apaisante à la fois. Car la récente sortie du religieux pour exprimer son courroux devant l’impertinence de certains sites amalgamant le sacré et le profane a donné lieu à un échange fécond.

« Nous Vous Connaissons Pour Votre Droiture »

Le marabout reconnaît la valeur des journalistes du Groupe e-media INVEST, saluant la « probité et le sens de la mesure » de ses dirigeants avant de les encourager à veiller à la bonne marche de leur profession rongée par « l’immédiat, le faux et l’ivraie ».

« Votre combat pour extirper de vos rangs ceux qui nuisent rencontre notre assentiment », a déclaré Serigne Basse Abdou Khadr. S’adressant à la délégation de e-media INVEST, lancé le 8 septembre dernier, il a en outre affirmé sans ambages : « Nous vous connaissons pour votre droiture. Et depuis que vous exercez ce métier, pas une seule fois nous n’avons relevé un mot de trop, un mauvais comportement ou un écart de conduite ».

C’est la preuve, dira-t-il que vous aimez ce que vous faites. « Vous le faites bien, simplement parce que vous êtes des professionnels aguerris », a-t-il ajouté en substance à l’endroit des dirigeants du Groupe e-media sortis requinqués sans ostentation de cette fructueuse rencontre avec le porte-parole du Khalife général des Mourides avant que le fils aîné de ce dernier ne reçoive à son tour, avec chaleur et humanité, Mamoudou Ibra Kane, Sidy El Makhtar Samb, Alassane Samba Diop, Boubacar Diallo et Mamadou Ndiaye.

« Vous êtes l’honneur de la presse », a dit le porte-parole.