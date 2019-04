🔴ZIK FM EN DIRECT 🔴

Aïda Sow. est née et a grandi à Dakar, au Sénégal, et a immigré aux États-Unis en 2000. Elle est l’arrière-petite-fille de Diallo Pith. Elle a décidé de rejoindre l’armée américaine (Marine Corps) des États-Unis à l’âge de 17 ans. Elle a également poursuivi des études en finance et en comptabilité.

Elle a récemment terminé ses études à l’université Duke, où elle poursuivait des études axées sur l’entrepreneuriat.