(07 Photos) Mondial 2018 : la presse japonaise rend visite à Matar Ba

GALSEN221 – Lors de la Coupe du monde 2018 qui se jouera cet été en Russie, le Sénégal affrontera le Japon en phase de groupes. Un groupe que les deux nations partagent avec la Colombie et la Pologne. Déjà dans le bain, la presse nippone a fait le déplacement à Dakar pour rencontrer le ministre des Sports, Matar Ba, dans ses locaux. Il s’agit du quotidien japonais The Asahi Shimbun, qui n’est autre que le deuxième tirage dans le monde de la presse. Alors que le président Macky Sall avait procédé à un échange de maillot avec le Premier ministre japonais en décembre dernier après le tirage au sort, la confrontation entre Nippons et Lions s’annonce déjà passionnante.

Galsen221.com