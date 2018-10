En sus de procéder à l’inauguration de son ambassade fraichement rénovée, la représentation diplomatique suisse a célébré, ce samedi 13 octobre, sa fête nationale sous le signe de l’amitié sénégalo-helvète. Saluant les relations cordiales entretenues entre les deux pays, son Excellence Marion Weichelt Krupski a mis en relief les bonnes perspectives de coopération qui se dessinent. « Les relations entre le Sénégal et la suisse sont excellentes. Elles l’ont toujours été depuis l’indépendance du Sénégal et nous coopérons étroitement de manière multilatérale et bilatérale dans divers domaines. Nous procédons aujourd’hui à l’inauguration de l’ambassade à l’occasion de la fête nationale Suisse que l’on a célébrée dans une excellente ambiance grâce à Waly Seck. Il vient de jouer en Suisse il a donné un concert auquel j’ai assisté, on a un petit peu aidé. Il m’a offert de jouer pendant la fête nationale et j’ai accepté volontiers » assure la diplomate interpelée par Tribune.