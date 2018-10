Le couple Papis Demba Cissé et Awa Diallo file le parfait amour depuis leur union. Cachés dans l’ombre, ils sont plutôt discrets.

Cependant, le footballeur international sénégalais et son épouse joueuse de volleyball ont des secrets qui font de cette union un amour sans fin. Limametti a noté de leurs proches qu’ils s’entendent bien, se complètent et arrivent à gérer leurs humeurs. Cette complémentarité a été créée par le fait qu’ils évoluent tous les deux dans une discipline sportive.

Limametti.com poursuit ses enquêtes et apprend aussi que la naissance d’un petit garçon a beaucoup renforcé les liens. Le “Lion” et sa charmante épouse n’ont jamais été victimes des rumeurs comme la plupart des stars et célébrités de ce pays.