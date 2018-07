(08 Photos) Al Khayri : Momo de la série “Pod et Marichou” s’est marié

GALSEN221 – Il s’agit d’une information à laquelle nous ne nous attendions pas. Et pour cause, c’est lundi dans la soirée que l’actrice Chabi (Pod et Marichou) a annoncé la bonne nouvelle.

À travers son compte Snapchat, elle a souhaité un heureux ménage à son collègue Momo qui joue dans la même série.

À l’heure actuelle, nous n’en savons pas davantage sur ce secret qui était jusque-là bien gardé.

En attendant d’avoir davantage de renseignements, nous souhaitons à l’acteur et à son épouse un heureux ménage.

Galsen221.com