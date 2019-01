GALSEN221 – Bijou Ngoné, de la 2Stv, respire actuellement la grande forme. En effet, l’animatrice est plus que jamais sous le feu des projecteurs après s’être lancée dans une carrière de management aux côtés de Wally Seck et celle d’actrice. Au-delà de ce boom professionnel, Bijou brille de mille feux avec ses formes généreuses qu’elle met de plus en plus en valeur.

