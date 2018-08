GALSEN221 – Les stylistes et couturiers ne sont pas les seuls à se distinguer en cette période de préparation de la fête de la Tabaski. Les spécialistes des cheveux sont aussi de la partie. Et, à ce petit jeu, « VIP Hair » n’est bien évidemment pas en reste. Pour satisfaire sa clientèle, trucs et astuces sont de mises. En atteste la nouvelle tendance des « deux tresses de l’Emergence ».