GALSEN221 – Esther Ndiaye n’a pas duré sur le petit écran, mais son court passage dans l’émission “Dakar ne dort pas” avait suffi pour séduire les téléspectateurs. Et, à la voir, on comprend très vite pourquoi. Pleine de vie et la mine joyeuse, la vidéo girl n’a pas besoin d’artifices pour faire parler sa beauté.

