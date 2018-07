08 Photos : la sénégalaise Fatou Ndiaye à la cérémonie des BET Awards 2018

GALSEN221 – La cérémonie des BET Awards, édition 2018, s’est tenue dans la nuit u dimanche 24 au lundi 25 juin à Los Angeles. Comme tous les ans, elle mettait à l’honneur les réussites afro-américaines (et internationales) de l’année écoulée. Parmi les célébrités présentes, l’actrice, modèle et bloggeuse Fatou Ndiaye. Considérée comme l’une des ambassadrices les plus influentes de la beauté noire en France, la sénégalaise n’est pas passé inaperçue sur le tapis rouge. Loin de là. Peu connu dans son pays d’origine, Fatou est dans le milieu depuis son plus jeune âge. Aujourd’hui âgé de 38 ans, elle a eu à jouer dans de célèbres films comme « Astérix et Obélix » ou encore « The front line ».

