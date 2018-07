Grands moments de retrouvailles entre Touba et Tivaouane. Et pour cause l’union de Sokhna Maïmouna Mbacké, fille de Serigne Cheikh Mbacké Daroul Karim et Mamadou Diop a été célébrée à Fass chez Mansour Sy Djamil, vendredi 29 juin.

Le religieux a été choisi comme parrain du mariage qui a réuni tout le beau monde des deux cités religieuses. Une manière pour Touba de faire honneur à Tivaouane.

Seneweb