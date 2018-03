GALSEN221 – Baye Mbaye et Makhpro sont sur tous les fronts. Non contents d’occuper les premières places sur la plateforme Youtube, les deux artistes comédiens font également des apparitions dans des clips (comme celui de MASS, ndlr) et des shootings. En atteste ces clichés à travers lesquels on peut les voir poser en tenues traditionnelles.

