GALSEN221 – Ndèye Coumba, c’est le visage même de la méchanceté sur le petit écran sénégalais. Elle est devenue une spécialiste du rôle de « méchante » et « sorcière ». Et ce n’est pas son personnage dans « Wiri Wiri » qui a arrangé les choses. Les caméras éteintes, elle fait tomber le masque et affiche aussi chic qu’élégante.