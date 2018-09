GALSEN221 – Wally Seck prépare actuellement le grand show qu’il doit tenir ce samedi, 8 septembre 2018, à Genève en Suisse. Sur place, le « Golden Boy » de la musique sénégalaise est entouré de son staff et de journalistes notamment qui ont fait le déplacement pour couvrir l’événement. En attendant le début des choses sérieuses, on peut voir que Bijou de la 2tv et membre de « Faramareen Music », Yakham Thiam de la Rts et Ndèye Guèye prennent du bon temps dans les rues de la ville.