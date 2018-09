GALSEN221 – Alima a fait son apparition dans la série « Adja » lors des épisodes qui ont été consacrés à la fête de « Tamkharite ». En seulement quelques jours, la jolie jeune demoiselle est devenue LA nouvelle sensation sur la toile sénégalaise. Et pour cause, si elle rayonne sur le petit écran malgré la simplicité que lui impose son rôle de cuisinière, Alima devient une toute autre femme en dehors des plateaux de tournage. En atteste ces clichés qui mettent en avant une femme dont la beauté et le charme laisse sans voix.