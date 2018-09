GALSEN221 – Adama a su mettre à profit sa notoriété acquise grâce à la série « Un café avec » pour propulser sa carrière de styliste. Faisant également office de modèles pour ses créations, l’actrice est sur la bonne voie et on peut dire qu’elle a réussi son pari. En tout cas, celui de la reconversion. Très suivie sur les réseaux sociaux, la « femme » de Thierno Diallo compte bien jouer les premiers rôles dans le domaine de la mode sénégalaise. Et elle est bien partie pour.