( 08 Photos+Vidéo ) : Ndèye Guèye Junior refait surface après le scandale de la vidéo intime

GALSEN221 – Ndèye Guèye Junior s’était faite rare après le scandale au cœur duquel elle s’était retrouvée. En cause, une vidéo intime dont on ne voit pas le visage de l’auteur qui a été présenté par « Kocc Barma », l’administrateur du site sénégalais pour adultes, comme étant la célèbre danseuse. Depuis, cette dernière n’avait pas jugé nécessaire de faire une quelconque sortie. Toutefois, après de longues semaines durant lesquelles elle avait disparu des radars, N.G.J. est de retour ! Selon certains sites Peoples du terroir : elle aurait décidé de « tourner la page » et de « refaire une nouvelle vie ». Nous apprenons également qu’elle a prévu de reprendre ses activités très prochainement.

