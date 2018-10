Sokhna Astou Kane Dione aka « L’africonne la Barhamienne » est une jeune journaliste, présentatrice du « Journal de 20h » à la 2STv.

Courageuse et ambitieuse, elle a d’abord débuté comme Journaliste de presse en ligne en faisant des reportages pour ensuite accéder à la 2ème chaîne de télévision sénégalaise.

Classe, pleine d’assurance, avec la taille d’une mannequin, elle est très féminine avec un style vestimentaire très admirant. En plus, Sokhna Astou est une véritable « Leadership », car étant une femme qui sait s’imposer et défendre ses idées ; que ce soit en Politique ou dans le cadre de la vie sociale. Elle est pour le dirigeant honnête, prône la justice, et combat surtout « L’homosexualité » qui prend de l’ampleur de nos jours dans notre pays. Cette femme n’hésiterait pas à dénoncer l’injustice, la bonne gouvernance ou encore l’incrédulité des gens.