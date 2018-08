( 09 Photos ) Diaba Sora et ses sœurs Koudédia et Moussou

Elle respire constamment de fraicheur. Son beau visage, au teint éclatant, la rend rayonnante. Ses séduisantes joues mettent en valeur son nez aquilin qui se pince lorsqu’elle est inquiète. Les nuages orageux de ses sourcils surplombent le lac de ses yeux de biche. Quand elle sourit, ses lèvres charnues laissent apparaitre des dents d’un blanc étincelant. Bref, Diaba a un corps de déesse. Elle en est consciente et cela lui confère énormément de fierté et d’assurance. Lorsqu’elle s’exprime, son “public”d’inconditionnels tous âges, tous sexes confondus la dévore des yeux et boit ses paroles. Quand elle se déplace, elle laisse sur son passage une odeur suave et envoutante.