GALSEN221 – Animatrice et présentatrice à la Sen Tv de Bougane Guèye Dany, Aïssata Ndiathie ne se distingue pas uniquement à travers son professionnalisme. Loin de là. En plus de se signaler à travers la qualité de son travail, Aïssatou a un atout qui compte énormément pour une femme qui côtoie le petit écran : la beauté. Aussi ravissante qu’élégante, elle n’hésite pas en plus à s’afficher en tenue traditionnelle. Des tenues qui, au passage, lui vont à ravir.