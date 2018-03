( 09 Photos )Mariage d’un des acteurs de la série Pod et Marichou

Bamba a plusieurs cordes à son arc. En effet, c’est après avoir commencé une carrière de mannequin pour l’Agence Top Modèle « By L’As Des As » que Bamba rencontera Dudu le jeune buzzman du net. Il jouera avec lui dans ces célèbres videos.

Par la suite, il participera aux spots publicitaires d’Orange Sénégal, sera l’acteur de 3 séries dont une télévisée connue sous le nom de “Pod et Marichou”. Dans cette dernière, il incarne le rôle de Joe.

L’un des acolytes et meilleur ami de Momo dans la série Pod et Marichou s’est marié, heureux ménage à ce dernier.