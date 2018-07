GALSEN221 – Marichou était pourtant l’une des plus actives sur les réseaux sociaux où elle compte énormément de followers. Mais, après la fin de la deuxième saison de « Pod et Marichou », l’actrice s’est faite de plus en plus rare. Se contentant de brèves apparitions, comme pour donner de ses nouvelles à ses fans. Sans plus. Après donc une assez longue période durant laquelle elle était dans son coin, la voilà qui réapparait encore plus belle que charmante.

