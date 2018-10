GALSEN221 – Elles sont toutes les deux jeunes et elles se sont faites connaître grâce au petit écran. Elles, ce sont Chérifa et Louise. L’une est actrice dans la série « Wiri Wiri » alors que la seconde joue dans « Belle-Mère » après avoir fait des débuts couronnés de succès avec « Pod et Marichou ». En dehors de leur métier d’actrices, les deux jeunes jolies demoiselles font également office de modèles comme sur ces clichés.