GALSEN221 – Mbathio Ndiaye est l’une des célébrités les plus prisées, si ce n’est la plus prisée, en cette période où les couturiers sont à la recherche de modèles pour présenter leurs collections en vue de la Tabaski 2018. Des tenues, l’artiste en a enfilé une multitude dont nous vous proposons de découvrir les plus belles.