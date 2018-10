GALSEN221 – Ce qui arrive actuellement dans le monde de la presse est tout simplement ahurissant. Animateurs et autres journalistes vivent actuellement une période comparable à celle du marché des transferts dans le domaine du football. Depuis quelques temps, c’est à un jeu de chaise musicale que nous assistons. Alors que nous pensions être au bout de nos surprises, Abba vient d’annoncer une nouvelle pour le moins surprenante. En effet, à travers sa page Facebook, l’animateur et humoriste a annoncé son départ de la 2Stv et de Vibe Radio, les deux structures pour lesquelles il travaillait jusque-là. En cause, la fin des contrats qui les liaient. S’il n’a pas encore donné d’indications sur la suite de sa carrière, Abba promet de se prononcer très rapidement.

« Merci à tout le monde à tous les auditeurs de vibe radio et les téléspectateurs de la 2Stv rien n’est éternel dans la vie mes contrats sont finis et je ne serais plus apte dans ces 2 lieux je suis vraiment triste de ne plus pouvoir vous faire plaisir mais la vie est faite ainsi

Dans de brefs délais je vous annoncerais mes nouveaux projets et innovations car un nouveau chemin s’annonce

Merci aux directeurs de la 2stv et la vibe radio vraiment vous m’avez beaucoup soutenu bien des choses à vous

Rendez-vous dans peu pour un nouveau parcours: god bless », a écrit le grand ami du chanteur Wally Seck.