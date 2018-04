(10 Photos) Adiouza a remporté un nouveau prix aux Etats-Unis

GALSEN221 – Adiouza a pris la direction des Etats-Unis où elle s’est vue décerner le prix de l’artiste la plus engagée socialement au Sénégal. C’est à Atlanta, hier dimanche, que la fille de Ouza a reçu la distinction.

La communauté Sénégalaise pour l’Aide et le Développement (Senegalese Community for Aid and Development – SENCAD-) a tenu à encourager l’artiste à poursuivre ses activités dans le cadre de son association qui s’est engagée pour l’éducation des enfants et l’appui aux femmes atteintes de maladies. Il est important de noter que l’artiste autofinance ses gestes humanitaires.

Galsen221.com