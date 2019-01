La journaliste Nafissatou Dièye prend de plus en plus d’ampleur sur le petit écran, surtout sur Internet. Considérée comme une valeur sûre du journalisme, l’animatrice a définitivement pris son envol, tout en espérant se hisser au plus haut dans le milieu de la télé. Elle vient de se marier et son mari répond sous le nom de Malcom.

GALSEN221 TV