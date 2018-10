GALSEN221 – C’est très jeune qu’Astar a débuté sa carrière d’artiste chanteuse. Depuis, des années sont passées et elle a bien grandi. Elle est même devenue une véritable femme comme on peut le voir à travers les différentes photos qu’elle poste sur les réseaux sociaux. Belle et charmante, elle n’hésite pas à mettre en avant ses atouts. En voilà une qui en a du potentiel (rire).