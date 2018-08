GALSEN221 – Youssou Ndour et Ahmet Amar sont grands parents. Après s’être dit « oui » devant Dieu et les hommes le 3 novembre dernier, Sokhna Ndour et Dame Amar ont accueilli leur premier enfant. La fille du roi du Mbalakh a donné naissance à une fille mercredi passé, aux Etats-Unis. Selon la même source, c’est au pays de l’Oncle Sam que le baptême sera célébré. La rédaction de Galsen221 félicite Monsieur et Madame Amar pour cet heureux événement.