GALSEN221 – Cheikh Béthio Thioune et l’une de ses épouses, en l’occurrence Sokhna Aïda Diallo, sont très proches. Cette dernière et le guide des Thiantacounes sont le plus souvent côte à côte. Sur ces clichés, ils sont confortablement installés sur une calèche, à l’image de celle qu’ils avaient prise lors de leur séjour passé aux Etats-Unis.

Galsen221.com