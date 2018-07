10 Photos : Daro « Dinama nekh » a bien changé depuis ses débuts

GALSEN221 – Daro en aura fait du chemin depuis ses débuts dans le milieu théâtral. Révélée par la série « Dinama nekh », l’artiste comédienne a su se hisser au sommet de son art au fil des années. Aujourd’hui, elle récolte les fruits de ce travail acharné. Le teint, le poids, le style… tout a changé chez le binôme de Maïmouna qui a vu le succès faire d’elle une toute autre femme. Beaucoup plus élégante même et raffinée lorsqu’elle n’est pas dans son rôle. Tout en lui souhaitant de continuer de progresser dans sa carrière et de se hisser encore et encore plus haut.

