( 10 Photos ) Eva de la série « Pod et Marichou » et son petit ami PI ont fêté pâques

Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus, que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion, c’est-à-dire « le troisième jour ». La solennité, précédée par la Semaine sainte, commence le dimanche de Pâques.

Sur cette image on peut voir Eva rendu célèbre grace à la série Pod et Marichou, fêtant pâque avec ses proches. Bonen fête à toute la communauté chrétienne du Sénégal et ailleurs dans le monde.

Certaines Églises chrétiennes choisissent de pratiquer la Pâque quartodécimaine en concordance avec la Pâque juive.