GALSEN221 – Avec la fin de la deuxième saison de Pod et Marichou, l’actrice Eva a du temps de libre et elle en profite pour se faire plaisir aux côtés de son fiancé Pi et de son jumeau Ji, les deux animateurs. Eva et Pi sont régulièrement vus ensemble et leurs fans respectifs attendent avec impatience qu’ils passent par la case mairie.

