Khoudia Diop a souffert de sa carnation, avant d’en faire sa marque de fabrique. Connue comme la «Melanin Goddess» (ou «déesse de la mélanine») sur Instagram, la Sénégalaise de 22 ans vient d’être choisie par Fenty Beauty pour être l’égérie de leur nuance de fond de teint la plus foncée. Un accélérateur de carrière pour le mannequin, qui voulait se blanchir la peau pendant son adolescence au Sénégal. Dans un tutoriel maquillage posté sur la chaîne YouTube de la marque de Rihanna, Khoudia Diop atteste de la difficulté de «trouver la bonne teinte de fond de teint pour [sa] couleur de peau.

«Des fois, sur les plateaux des séances photo, les maquilleurs n’ont pas la teinte qui me convient. Et ça me fait me sentir comme si l’industrie ne me représentait pas. Je ne trouve pas cela juste, car tout le monde veut se sentir représenté.» Aujourd’hui, elle a trouvé son bonheur en la nuance #498, une des dix rajoutées à la gamme Fenty Beauty ce mois-ci. La plus foncée. “J’avais honte” Sa peau ébène n’a toutefois pas toujours été assumée. Éduquée par sa tante au Sénégal – sa mère a déménagé à New York lorsqu’elle avait 3 ans -, elle a longtemps souffert des brimades de ses camarades.

Dans le Glamour américain en 2017, la jeune femme déclarait : «Au Sénégal, plus de 25% des filles à la peau noire blanchissent leur peau. Je n’ai jamais essayé mais, pour être honnête, je voulais avoir la peau plus claire. Il y avait des périodes pendant lesquelles je ne quittais pas ma chambre pendant des semaines, et je ratais l’école car je détestais la façon dont on me regardait. J’avais honte. Mais ma sœur m’a aidée à voir les choses du côté positif : elle me montrait des photos d’Alek Wek (célèbre mannequin sud-soudanais qui s’est imposé à la fin des années 1990, NDLR) et me disait “Tu vois, tu peux être mannequin si tu veux !”».

La sœur de Khoudia Diop avait raison puisqu’à 17 ans, alors qu’elle vit à Paris, cette dernière devient mannequin. En 2016, celle qui se fait désormais appeler «Melanin Goddess», connaît un succès international après avoir été repérée par l’agence américaine The Colored Girls. Aujourd’hui, Khoudia Diop est installée à New York auprès de sa famille. Elle a collaboré avec Lancôme, Neutrogena, L’Oréal ou encore Make Up For Ever. Elle profite aussi de sa renommée pour se battre contre l’utilisation de cosmétiques blanchissants.

Nul doute que l’aval de Rihanna l’aidera dans le mannequinat et dans l’engagement.

leFigaro.fr